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Отец Марадишвили отреагировал на слухи о получении грузинского паспорта футболистом

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Коба Марадишвили, отец и агент полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, высказался о получении паспорта Грузии футболистом.
Отец Марадишвили отреагировал на слухи о получении грузинского паспорта футболистом
  • Gettyimages.ru

«Если что-то будет, вы узнаете об этом первыми. Зачем вам надо спрашивать? На заборе тоже много что написано, и что?» — цитирует Кобу Марадишвили Metaratings.ru.

Как сообщает Georgian Footy в социальных сетях, Марадишвили ждёт одобрения ФИФА для выступлений за национальную команду Грузии. Данную информацию для источника подтвердил вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Марадишвили провёл за столичный клуб три матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года.

Ранее в «Локомотиве» раскрыли детали переговоров с «Вердером» по трансферу Тикнизяна.

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