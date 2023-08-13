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Georgian Footy: хавбек «Локомотива» Марадишвили получил грузинский паспорт

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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили получил гражданство Грузии и может выступать за национальную сборную.
Georgian Footy: хавбек «Локомотива» Марадишвили получил грузинский паспорт
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Как сообщает Georgian Footy в социальных сетях, Марадишвили ждёт одобрения ФИФА для выступлений за национальную команду Грузии. Данную информацию для источника подтвердил вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили.

Напомним, что Марадишвили является игроком молодёжной сборной России по футболу. Он провёл за команду пять матчей, но не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Марадишвили провёл за столичный клуб три матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года.

Ранее в «Локомотиве» раскрыли детали переговоров с «Вердером» на трансферу Тикнизяна.

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