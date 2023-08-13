В МИД заявили, что деструктивные силы используют спорт для достижения политических целей
- РИА Новости
«В мире активизировались деструктивные силы, которые пытаются использовать спорт для достижения своих политических целей.
Россия принципиально выступает против политизации спорта, за честное международное спортивное сотрудничество», — приводит слова Хорева ТАСС.
МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта и на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Ранее Умар Кремлёв раскритиковал отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам.