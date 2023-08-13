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В МИД заявили, что деструктивные силы используют спорт для достижения политических целей

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Специальный представитель МИД России по международному спортивному сотрудничеству Михаил Хорев заявил, что есть деструктивные силы, пытающиеся использовать спорт для достижения политических целей.
В МИД заявили, что деструктивные силы используют спорт для достижения политических целей
  • РИА Новости

«В мире активизировались деструктивные силы, которые пытаются использовать спорт для достижения своих политических целей.

Россия принципиально выступает против политизации спорта, за честное международное спортивное сотрудничество», — приводит слова Хорева ТАСС.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта и на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Умар Кремлёв раскритиковал отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам.

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