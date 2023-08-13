В МИД заявили, что деструктивные силы используют спорт для достижения политических целей

Специальный представитель МИД России по международному спортивному сотрудничеству Михаил Хорев заявил, что есть деструктивные силы, пытающиеся использовать спорт для достижения политических целей.

«В мире активизировались деструктивные силы, которые пытаются использовать спорт для достижения своих политических целей.

Россия принципиально выступает против политизации спорта, за честное международное спортивное сотрудничество», — приводит слова Хорева ТАСС.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта и на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Умар Кремлёв раскритиковал отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам.