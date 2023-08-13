Пегула вслед за Медведевым пожаловалась на мячи в Канаде
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«Всем тяжело держать подачу — проблемы возникают даже у девочек с лучшими подачами в туре. Наверное, дело в условиях. Мяч летит, ветер задувает. Мячи немного тяжелее, не так легко летят с ракетки», — сказала Пегула на пресс-конференции.
В полуфинале турнира американка одержала победу над первой ракеткой мира Игой Свёнтек. В решающем матче Пегула встретится с победительницей пары Людмила Самсонова — Елена Рыбакина.
Ранее сообщалось, что полуфинальный матч между Самсоновой и Рыбакиной перенесли из-за дождя.