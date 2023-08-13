Федерация футбола Камеруна: готовы сыграть с Россией, если РФС заплатит определённую сумму

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался о возможном проведении матча со сборной России.

«Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будет готовы заплатить определённую сумму за организацию», — приводит слова Джунана Sport24.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

После отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее Адольфо Гайч предложил организовать товарищеский матч между сборными России и Аргентины.