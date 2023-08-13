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Sport24: Бистрович вернётся в расположение ЦСКА на следующей неделе

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Полузащитник Кристиян Бистрович в скором времени вернётся в расположение ЦСКА.
Sport24: Бистрович вернётся в расположение ЦСКА на следующей неделе
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

По информации Sport24, игрок полностью восстановился после травмы, из-за которой отсутствовал в команде по завершении аренды. Отмечается, что хорват присоединится к ЦСКА на следующей неделе.

Контракт Бистровича с ЦСКА действует до лета 2025 года. Часть сезона-2022/23 25-летний футболист провёл в «Лечче», затем договорился с клубом о досрочном прекращении арендного соглашения и перешёл в «Фортуну».

Ранее агент Бистровича заявил, что Кристиян любит ЦСКА и не хочет покидать клуб.

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