Sport24: Бистрович вернётся в расположение ЦСКА на следующей неделе

Полузащитник Кристиян Бистрович в скором времени вернётся в расположение ЦСКА.

По информации Sport24, игрок полностью восстановился после травмы, из-за которой отсутствовал в команде по завершении аренды. Отмечается, что хорват присоединится к ЦСКА на следующей неделе.

Контракт Бистровича с ЦСКА действует до лета 2025 года. Часть сезона-2022/23 25-летний футболист провёл в «Лечче», затем договорился с клубом о досрочном прекращении арендного соглашения и перешёл в «Фортуну».

Ранее агент Бистровича заявил, что Кристиян любит ЦСКА и не хочет покидать клуб.