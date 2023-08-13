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Президент «Ростова» заявил, что покинувший Россию Норманн должен вернуться в клуб

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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что полузащитник Матиас Норманн должен вернуться в расположение клуба.
Президент «Ростова» заявил, что покинувший Россию Норманн должен вернуться в клуб
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Дождёмся срока, когда Норманн должен будет вернуться в расположение «Ростова». Если не прибудет, тогда будем говорить», — приводит слова Арутюнянца «Матч ТВ».

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды.

Игрок уехал из России в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что в «Ростове» не считают действия Норманна законными и обоснованными.

 

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