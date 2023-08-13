Кузяев включён в заявку «Гавра» на матч первого тура Лиги 1 с «Монпелье»

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вошёл в заявку команды на матч первого тура чемпионата Франции с «Монпелье».

Пресс-служба «Гавра» опубликовала список из 22 игроков, которые смогут выйти на поле в предстоящем матче.

Встреча между командами пройдёт 13 августа. Начало — в 16:00 мск.

Напомним, что Кузяев подписал контракт с французским клубом на правах аренды в летнее трансферное окно. До этого он выступал в «Зените».

Ранее сообщалось, что Александр Головин вошёл в заявку «Монако» на матч первого тура Лиги 1.