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Булыкин: «Крылья» слишком рано начали отмечать победу над «Локомотивом» в матче РПЛ

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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что футболисты самарских «Крыльев Советов» слишком рано поверили в победу над железнодорожниками.

«Крылья» рано начали отмечать победу, играть у углового флажка, тянуть время, держать мяч. За это и поплатились. Удерживать счёт — это не совсем по законам футбола», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Экс-форвард сборной России подчеркнул, что железнодорожники в концовке матча проявили характер.

«Локомотив» не опустил руки и сравнял. Это мне понравилось. Но и понравилась игра самарцев. На старте чемпионата это одна из лучших команд по движению, игре», — добавил Булыкин.

«Крылья» 12 августа в гостях сыграли вничью с «Локомотивом» в матче четвёртого тура чемпионата России (1:1). Столичная команда сравняла счёт в компенсированное время благодаря голу Константина Марадишвили (96-я минута).

Подопечные Игоря Осинькина (восемь очков) занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Локо» (пять) — шестое.

Ранее Юрий Сёмин высказался о выступлении «Крыльев Советов» на старте сезона-2023/24.

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