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Гуренко: потенциал «Локомотива» выше текущего места в турнирной таблице

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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что железнодорожники могли бы лучше стартовать в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Потенциал нынешнего состава «Локомотива» выше текущего места в турнирной таблице. Команда ещё набирает форму. По первым турам тяжело судить о каких-то глобальных проблемах. Где-то в середине чемпионата всё встанет на свои места», — цитирует Гуренко «Спорт День за Днем».

По его словам, многие ожидали, что «Локомотив» лучше себя покажет в дебютных матчах нового сезона.

«Эти ожидания были основаны на хорошо проведённой концовке минувшего чемпионата», — добавил Гуренко.

«Локомотив» на последних минутах вырвал ничью в матче четвёртого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). 

Столичный клуб с пятью очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее в «Локомотиве» заявили, что Артём Дзюба присоединится к команде в ближайшее время.

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