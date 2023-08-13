Гуренко: потенциал «Локомотива» выше текущего места в турнирной таблице
«Потенциал нынешнего состава «Локомотива» выше текущего места в турнирной таблице. Команда ещё набирает форму. По первым турам тяжело судить о каких-то глобальных проблемах. Где-то в середине чемпионата всё встанет на свои места», — цитирует Гуренко «Спорт День за Днем».
По его словам, многие ожидали, что «Локомотив» лучше себя покажет в дебютных матчах нового сезона.
«Эти ожидания были основаны на хорошо проведённой концовке минувшего чемпионата», — добавил Гуренко.
«Локомотив» на последних минутах вырвал ничью в матче четвёртого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).
Столичный клуб с пятью очками занимает седьмое место в турнирной таблице.
Ранее в «Локомотиве» заявили, что Артём Дзюба присоединится к команде в ближайшее время.