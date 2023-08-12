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Футбольный агент опроверг информацию о возможном уходе Бальде из «Спартака»

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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, не подтвердил информацию о том, что сенегальский футболист перейдёт в клуб с Аравийского полуострова.
Футбольный агент опроверг информацию о возможном уходе Бальде из «Спартака»
  • РИА Новости

«Это неправда. Мы не ведём разговоров с клубами из ОАЭ и Саудовской Аравии», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, «Спартак» намерен прекратить рабочие отношения с Бальде, а также с Романом Зобниным и форвардом Шамаром Николсоном.

Бальде в сезоне-2023/24 в трёх матчах за «Спартак» не отличился результативными действиями. Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее Зухаир Эссикал, агент нападающего «Спартака» Тео Бонгонда, объяснил, почему футболист принял решение перейти в российский клуб.

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