Футбольный агент опроверг информацию о возможном уходе Бальде из «Спартака»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, не подтвердил информацию о том, что сенегальский футболист перейдёт в клуб с Аравийского полуострова.

«Это неправда. Мы не ведём разговоров с клубами из ОАЭ и Саудовской Аравии», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, «Спартак» намерен прекратить рабочие отношения с Бальде, а также с Романом Зобниным и форвардом Шамаром Николсоном.

Бальде в сезоне-2023/24 в трёх матчах за «Спартак» не отличился результативными действиями. Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее Зухаир Эссикал, агент нападающего «Спартака» Тео Бонгонда, объяснил, почему футболист принял решение перейти в российский клуб.