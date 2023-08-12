«Ньюкасл» разгромил «Астон Вилла» в первом туре АПЛ

«Ньюкасл» на своём поле в матче первого тура чемпионата Англии по футболу нанёс разгромное поражение «Астон Вилла».

Игра на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Эдди Хау.

В составе победителей мячи забили Сандро Тонали (шестая минута), Александер Исак (16-я, 58-я), Каллум Уилсон (77-я), Харви Барнс (91-я). У проигравших отличился Мусса Диаби (11-я).

Во втором туре 19 августа «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Манчестер Сити». «Астон Вилла» на следующий день примет «Эвертон».

Ранее сообщалось, что Сон Хын Мин стал новым капитаном «Тоттенхэма».