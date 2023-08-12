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«Ньюкасл» разгромил «Астон Вилла» в первом туре АПЛ

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«Ньюкасл» на своём поле в матче первого тура чемпионата Англии по футболу нанёс разгромное поражение «Астон Вилла».
«Ньюкасл» разгромил «Астон Вилла» в первом туре АПЛ
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Эдди Хау.

В составе победителей мячи забили Сандро Тонали (шестая минута), Александер Исак (16-я, 58-я), Каллум Уилсон (77-я), Харви Барнс (91-я). У проигравших отличился Мусса Диаби (11-я).

Во втором туре 19 августа «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Манчестер Сити». «Астон Вилла» на следующий день примет «Эвертон».

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