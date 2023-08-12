Осинькин — о ничьей в матче с «Локомотивом»: очень обидно пропускать на последних минутах
- РИА Новости
«Очень обидно пропускать на последних минутах. Были неоднозначные моменты в первом тайме, когда не держался мяч, не получался выход в атаку. Потом шаг за шагом стали играть качественнее. Но мы упустили свои очки», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».
Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:1.
«Крылья» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Локомотив» — шестой (пять).
Ранее в «Локомотиве» заявили, что Артём Дзюба присоединится к команде в ближайшее время.