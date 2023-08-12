Нурмагомедов: я родом с больших гор, и у нас только два пола
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«Я знаю только мужчин и женщин. Ничего между. Пару недель назад в Калифорнии зашёл в кофейню. Захотелось в туалет, а там двери с табличками: «Для всех полов». Подумал: «Что это такое?»
Я родом с больших гор, и у нас только два пола», — приводят слова Нурмагомедова в соцсетях.
Нурмагомедов в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Нурмагомедов нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.
Ранее Нейт Диаз назвал Хабиба Нурмагомедова слабаком.