Шикунов: было бы несправедливо, если бы «Урал» проиграл «Спартаку»
«Урал» просто прекрасен. Все они сегодня хорошо смотрелись. Конечно, большой молодец Бикфалви. Вышел на 85-й минуте и всё решил. На опыте дождался своего шанса, обманул двоих! Конфетку сделал! Было бы обидно, если бы «Урал» проиграл», — цитирует Шикунова «Спорт-Экспресс».
Встреча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 3:2.
В составе екатеринбургской команды отличились Даниэль Мишкич (45 + 2), Андрей Егорычев (90-я) и Эрик Бикфалви (90 + 4). У красно-белых мячи забили Тео Бонгонда (54-я), Александр Соболев (81-я).
«Урал» набрал десять очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» девять очков и третья позиция.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала».