Шикунов: было бы несправедливо, если бы «Урал» проиграл «Спартаку»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов после поражения москвичей от «Урала» восхитился игрой команды Виктора Гончаренко.

«Урал» просто прекрасен. Все они сегодня хорошо смотрелись. Конечно, большой молодец Бикфалви. Вышел на 85-й минуте и всё решил. На опыте дождался своего шанса, обманул двоих! Конфетку сделал! Было бы обидно, если бы «Урал» проиграл», — цитирует Шикунова «Спорт-Экспресс».

Встреча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 3:2.

В составе екатеринбургской команды отличились Даниэль Мишкич (45 + 2), Андрей Егорычев (90-я) и Эрик Бикфалви (90 + 4). У красно-белых мячи забили Тео Бонгонда (54-я), Александр Соболев (81-я).

«Урал» набрал десять очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» девять очков и третья позиция.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала».