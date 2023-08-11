Агент Тилавпур: не сомневаюсь, что Азмун в Россию не вернётся

Футбольный агент Кова Тилавпур считает, что нападающий «Байера» Сердар Азмун не вернётся в «Зенит».

«Почти не сомневаюсь, что Азмун в Россию не вернётся. У него есть предложения из Франции и Саудовской Аравии. Вариант с «Зенитом» не рассматривает», — приводит слова Тилавпура «Матч ТВ».

Азмун перешёл из петербургского клуба в «Байер» зимой 2022 года.

За немецкую команду в прошедшем сезоне иранец провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет предложить «Байеру» за Азмуна €5 млн.