Личка не хочет, чтобы Тюкавин переходил из «Динамо» в ЦСКА или «Зенит»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал информацию об интересе столичного ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» к нападающему бело-голубых Константину Тюкавину.

«Понятно, что я, как тренер, не хочу, чтобы Тюкавин куда-то уходил. Но если какой-то клуб придёт и даст деньги, которые хочет «Динамо» за Константина, трудно будет что-то сделать», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

Тренер заявил, что не хотел бы, чтобы нападающий перешёл в какой-то другой российский клуб.

«Если у него будут предложения, нужно уезжать в Европу. То же самое и с Захаряном», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин забил три мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Тюкавин ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо».