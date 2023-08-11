Греческие СМИ обвинили фанатов киевского «Динамо» в поддержке хорватских фашистов

Греческое государственное телевидение ERT сочло провокационным пост фанатов киевского «Динамо» перед матчем квалификации Лиги конференций с «Арисом» из Салоников в поддержку хорватских фанатов, арестованных в Афинах за беспорядки.

«Болельщики киевского «Динамо» перед игрой с «Арисом» в Греции сделали провокационный ход, разместив на одном из сайтов фотографию двух ракет с подписью: «BBB — короли Европы», «Мы поддерживаем наших братьев». Таким образом они продемонстрировали поддержку хорватам, арестованным после кровавого инцидента с насилием над болельщиками в Неа-Филадельфия. Эта команда является побратимом загребского «Динамо» и имеет общую идеологию», — говорится в репортаже телеканала.

В ERT отметили, что клуб из Салоников принял все необходимые меры с целью не допустить никаких инцидентов и столкновений.

7 августа фанаты загребского «Динамо» из объединения Bad Blue Boys (BBB) устроили массовую драку за день до матча отборочного этапа Лиги чемпионов с афинским АЕКом. В результате ножевых ранений погиб один человек, ещё восемь получили ранения. Полиция арестовала 96 фанатов.

Греческие СМИ называют фанатов из объединения BBB «фашистами».

Ранее сообщалось, что фанаты «Ариса» вывесили баннер против «Азова»* в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с киевским «Динамо».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.