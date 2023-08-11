Марсело дисквалифицирован на три матча за перелом ноги сопернику

Защитник бразильского «Флуминенсе» Марсело дисквалифицирован на три матча за нанесение травмы защитнику «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Санчесу в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Как сообщается на сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), 35-летний бразилец также должен заплатить штраф в размере $6 тыc.

Встреча между «Флуминенсе» и «Аргентинос Хуниорс» проходила 1 августа в Буэнос‑Айресе и завершилась со счетом 1:1. На 56‑й минуте игры Марсело наступил на ногу Санчесу и получил красную карточку.

Позже аргентинский клуб сообщил, что у защитника вывих левого колена. 29-летнему аргентинцу сделали операцию и установили более 20 металлических штифтов.

По данным СМИ, срок его восстановления составит от 12 до 18 месяцев. При этом некоторые эксперты полагают, что ему будет трудно вернуться в футбол.

Ранее сообщалось, что вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа может пропустить весь сезон из-за травмы крестообразной связки колена.