Новосельцев считает, что у «Спартака» появилась «яркая искра» в новом сезоне

Бывший защитник петербургского «Зенита» Иван Новосельцев считает, что московский «Спартак» при Абаскале на чемпионате России по футболу в сезоне-2023/24 начал показывать искромётный футбол.

«В этом сезоне появилась какая-то такая яркая искра именно в команде, между игроками, между футболистами и тренерским штабом», — цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

По его мнению, удачный старт в РПЛ и Кубке России точно придаст уверенности игрокам «Спартака».

«И возможно, кроется какой-то залог успеха здесь, что ребята почувствовали вкус побед. Тренер, может, нашёл к ним подход, чтобы они лучше притёрлись друг к другу», — добавил Новосельцев.

«Спартак» по итогам трёх туров с девятью очками лидирует в РПЛ. Также красно-белые одержали две победы кряду на старте Кубка России.

Ранее бывший тренер нескольких российских клубов Миодраг Божович назвал «Спартак» лучшим клубом России.





