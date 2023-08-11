Новосельцев считает, что у «Спартака» появилась «яркая искра» в новом сезоне
«В этом сезоне появилась какая-то такая яркая искра именно в команде, между игроками, между футболистами и тренерским штабом», — цитирует Новосельцева «Матч ТВ».
По его мнению, удачный старт в РПЛ и Кубке России точно придаст уверенности игрокам «Спартака».
«И возможно, кроется какой-то залог успеха здесь, что ребята почувствовали вкус побед. Тренер, может, нашёл к ним подход, чтобы они лучше притёрлись друг к другу», — добавил Новосельцев.
«Спартак» по итогам трёх туров с девятью очками лидирует в РПЛ. Также красно-белые одержали две победы кряду на старте Кубка России.
Ранее бывший тренер нескольких российских клубов Миодраг Божович назвал «Спартак» лучшим клубом России.