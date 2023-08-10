Россия завоевала 24 медали в шестой день Игр стран СНГ

Сборная России продолжает лидировать в общекомандном медальном зачёте на II Играх стран СНГ в Белоруссии.

В шестой медальный день сборная России завоевала 24 медали — 12 золотых, пять серебряных и семь бронзовых.

Всего в активе российской команды теперь 177 наград (89 золотых, 55 серебряных, 33 бронзовых).

На второй позиции располагается национальная команда Белоруссии (29—41—76), на третьей — сборная Узбекистана (9—13—32).

Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали восемь золотых медалей в соревнованиях по плаванию на Играх стран СНГ.