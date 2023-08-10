Ташуев: футболистам «Ахмата» не хватило агрессии в матче Кубка России с «Балтикой»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает, что грозненская команда не заслужила поражения в матче второго тура Пути РПЛ Кубка России по футболу с калининградской «Балтикой».

«Нам не хватало агрессии или взаимодействия. Когда атакуешь и не забиваешь, одна ошибка может привести к потере концентрации и к голу в твои ворота», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Он дал понять, что «Ахмат» в самое ближайшее время обязательно наладит игру во всех линиях.

«Сейчас у нас кадровая ситуация выправляется, у нас сейчас есть конкуренция. Будем уже думать, как по-взрослому выставлять состав, который был причастен к свершениям прошлого», — добавил Ташуев.

Игра на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Сергея Игнашевича.

«Балтика» и «Зенит» с шестью очками лидируют в группе С. «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» не набрали очков.

Команда из Калининграда в следующем туре примет на своём поле 30 августа коллектив из Санкт-Петербурга. «Ахмат» в этот же день дома сыграет с «Крыльями».

Ранее главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что грамотные действия в обороне помогли калининградской команде обыграть «Ахмат».