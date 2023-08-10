Игнашевич: «Балтика» победила «Ахмат» в Кубке России за счёт хорошей командной игры

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич считает, что грамотные действия в обороне помогли калининградской команде обыграть грозненский «Ахмат» в матче второго тура Пути РПЛ Кубка России по футболу.

«Мы показали хорошую командную работу. «Ахмат» действует первым номером практически со всеми. Мы понимали, что по такой погоде неправильно прессинговать и играть высоко. Надёжно сыграли в обороне в обоих таймах, практически не позволив сопернику создать моменты», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что перед «Балтикой» поставлена задача побеждать в каждом матче.

Игра на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Сергея Игнашевича.

«Балтика» и «Зенит» с шестью очками лидируют в группе С. «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» не набрали очков.

Команда из Калининграда в следующем туре примет на своём поле 30 августа коллектив из Санкт-Петербурга. «Ахмат» в этот же день дома сыграет с «Крыльями».

Ранее сообщалось, что гол Арсена Захаряна на 96-й минуте принёс победу «Динамо» в матче Кубка России с «Краснодаром».