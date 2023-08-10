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«Аль-Ахли» объявил о переходе защитника сборной Бразилии Ибаньеса

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Защитник «Ромы» и сборной Бразилии по футболу Рожер Ибаньес продолжит карьеру в саудовском «Аль-Ахли».
«Аль-Ахли» объявил о переходе защитника сборной Бразилии Ибаньеса
  • Gettyimages.ru
  • © Fabio Rossi

24-летний футболист подписал контракт на четыре года, сообщает пресс-служба клуба с Аравийского полуострова в социальных сетях.

Ибаньес в 149 матчах за «Рому» забил девять мячей и отдал две результативные передачи. С командой из столицы Италии он выиграл Лигу конференций сезона-2021/22. Игрок провёл два матча за сборную Бразилии.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов потратить более €200 млн на нападающего ПСЖ Неймара.

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