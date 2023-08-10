Корнеева: очень боюсь звёздной болезни
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«Чувствую ли себя звездой? Нет, пока ещё очень далеко до этого. Наоборот, я очень боюсь звёздной болезни — был в моей жизни такой период в течение одной недели в 11 лет», — приводит слова Корнеевой «Чемпионат».
16-летняя российская теннисистка 30 июля выиграла турнир ITF в Португалии. В финале она победила 186-ю ракетку мира Кароль Монне из Франции со счётом 6:0, 6:0.
В 2023 году Корнеева выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».
Ранее Корнеева заявила, что не намерена менять спортивное гражданство.