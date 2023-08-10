Корнеева: очень боюсь звёздной болезни

16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева призналась, что боится звёздной болезни.

«Чувствую ли себя звездой? Нет, пока ещё очень далеко до этого. Наоборот, я очень боюсь звёздной болезни — был в моей жизни такой период в течение одной недели в 11 лет», — приводит слова Корнеевой «Чемпионат».

16-летняя российская теннисистка 30 июля выиграла турнир ITF в Португалии. В финале она победила 186-ю ракетку мира Кароль Монне из Франции со счётом 6:0, 6:0.

В 2023 году Корнеева выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».

Ранее Корнеева заявила, что не намерена менять спортивное гражданство.