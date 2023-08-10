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«Спартак» не взял на матч с «Уралом» Николсона и Селихова

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему на матч четвёртого тура чемпионата России по футболу с «Уралом» в Екатеринбург не полетели нападающий Шамар Николсон и голкипер Александр Селихов.
«Спартак» не взял на матч с «Уралом» Николсона и Селихова
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Селихов продолжает восстанавливаться. Шамар набирает форму и работает по индивидуальной программе», — цитирует Зеленова РИА Новости.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдёт 11 августа. Игра начнётся в 18:00 мск. Команда Гильермо Абаскаля с девятью очками лидирует в чемпионате. Коллектив из Екатеринбурга набрал семь очков и занимает седьмое место.

Ранее бывший тренер нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович назвал «Спартак» лучшим клубом России.

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