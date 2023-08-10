«Спартак» не взял на матч с «Уралом» Николсона и Селихова

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему на матч четвёртого тура чемпионата России по футболу с «Уралом» в Екатеринбург не полетели нападающий Шамар Николсон и голкипер Александр Селихов.

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