«Спартак» не взял на матч с «Уралом» Николсона и Селихова
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Селихов продолжает восстанавливаться. Шамар набирает форму и работает по индивидуальной программе», — цитирует Зеленова РИА Новости.
Матч «Урал» — «Спартак» пройдёт 11 августа. Игра начнётся в 18:00 мск. Команда Гильермо Абаскаля с девятью очками лидирует в чемпионате. Коллектив из Екатеринбурга набрал семь очков и занимает седьмое место.
Ранее бывший тренер нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович назвал «Спартак» лучшим клубом России.