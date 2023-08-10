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L’Équipe: ПСЖ направил Мбаппе письмо, в котором указал последствия его бесплатного ухода

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Руководство ПСЖ отправило нападающему Килиану Мбаппе очередное письмо по ситуации с его контрактом.
L’Équipe: ПСЖ направил Мбаппе письмо, в котором указал последствия его бесплатного ухода
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Как сообщает L’Équipe, в письме описали последствия, с которыми ПСЖ столкнётся в случае ухода Мбаппе в качестве свободного агента в 2024 году. Среди них: продажа игроков и увольнение многих сотрудников клуба.

По информации Le Parisien, 24-летний форвард уверил руководство, что отработает свой последний год по контракту.

Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. Игрок отказался использовать опцию продления контракта до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может пропустить все августовские матчи ПСЖ в Лиге 1.

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