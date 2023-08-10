L’Équipe: ПСЖ направил Мбаппе письмо, в котором указал последствия его бесплатного ухода
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Как сообщает L’Équipe, в письме описали последствия, с которыми ПСЖ столкнётся в случае ухода Мбаппе в качестве свободного агента в 2024 году. Среди них: продажа игроков и увольнение многих сотрудников клуба.
По информации Le Parisien, 24-летний форвард уверил руководство, что отработает свой последний год по контракту.
Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. Игрок отказался использовать опцию продления контракта до 2025 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе может пропустить все августовские матчи ПСЖ в Лиге 1.