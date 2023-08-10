Кузнецов: Норманн вынашивал план по уходу из «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на новость о том, что норвежский полузащитник Матиас Норманн расторг контракты с московским «Динамо» и «Ростовом».

«Да, за Норманном лично дрон послали, чтобы ликвидировать. Это полный бред. Сейчас все узнают, что это за человек и футболист в первую очередь», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды. Игрок уехал из России в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити, якобы в целях безопасности.

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на ситуацию с Норманном.