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Кузнецов: Норманн вынашивал план по уходу из «Динамо»

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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на новость о том, что норвежский полузащитник Матиас Норманн расторг контракты с московским «Динамо» и «Ростовом».
Кузнецов: Норманн вынашивал план по уходу из «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Да, за Норманном лично дрон послали, чтобы ликвидировать. Это полный бред. Сейчас все узнают, что это за человек и футболист в первую очередь», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды. Игрок уехал из России в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити, якобы в целях безопасности.

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на ситуацию с Норманном.

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