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Gazzetta dello Sport: футбольный стадион «Сан-Сиро» не будут сносить

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Региональная комиссия по культурному наследию Ломбардии приняла решение, что стадион «Сан-Сиро» не может быть снесён.
Gazzetta dello Sport: футбольный стадион «Сан-Сиро» не будут сносить
  • Gettyimages.ru
  • © Medvedkov

Арена будет представлять историческую ценность для региона и не будет подлежать сносу в связи с тем, что в 2025 году исполнится 70 лет с момента реконструкции стадиона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В 2026 году арена должна принять церемонию открытия зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. 

На стадионе также играют итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Галатасарая» и сборной Италии Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в России.

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