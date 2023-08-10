Gazzetta dello Sport: футбольный стадион «Сан-Сиро» не будут сносить

Региональная комиссия по культурному наследию Ломбардии приняла решение, что стадион «Сан-Сиро» не может быть снесён.

Арена будет представлять историческую ценность для региона и не будет подлежать сносу в связи с тем, что в 2025 году исполнится 70 лет с момента реконструкции стадиона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В 2026 году арена должна принять церемонию открытия зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

На стадионе также играют итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Галатасарая» и сборной Италии Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в России.