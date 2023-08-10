Узнать больше

«Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за празднование чемпионства

Короткая ссылка
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга сегодня оштрафовал «Зенит» на 300 тыс. рублей по административному делу об организации несанкционированного массового мероприятия.
«Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за празднование чемпионства
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Гуляния, состоявшиеся 13 мая в честь празднования победы в Российской премьер-лиге, «привели к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории», сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что руководство сине-бело-голубых с вынесенным решением не согласно и намерено обжаловать его.

«Зенит» досрочно завоевал золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2) в сезоне-2022/23. Сергей Семак с петербургской командой пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ. «Зенит» стал десятикратным чемпионом России.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника санкт-петербургского клуба Александра Коваленко в самарские «Крылья Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить