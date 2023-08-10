«Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за празднование чемпионства

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга сегодня оштрафовал «Зенит» на 300 тыс. рублей по административному делу об организации несанкционированного массового мероприятия.

Гуляния, состоявшиеся 13 мая в честь празднования победы в Российской премьер-лиге, «привели к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории», сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что руководство сине-бело-голубых с вынесенным решением не согласно и намерено обжаловать его.

«Зенит» досрочно завоевал золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2) в сезоне-2022/23. Сергей Семак с петербургской командой пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ. «Зенит» стал десятикратным чемпионом России.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника санкт-петербургского клуба Александра Коваленко в самарские «Крылья Советов».