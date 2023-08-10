Фигуристка Медведева сообщила, что ей нравится стоять перед камерой и работать на неё

Двукратная чемпионка мира по фигурном катанию Евгения Медведева призналась, что ей нравится работать на камеру и она хотела бы развиваться в этом направлении.

«Мне нравится стоять перед камерой и работать на камеру. В основном имеется в виду что-то дикторское. То есть я не имею в виду актёрское какое-то мастерство, потому что для меня это не то что чуждо, но для меня это поле непаханое. Но это, наверное, тот вид деятельности, который хотелось бы развивать», — цитирует Медведеву YouTube-канал Skillbox.

На Олимпиаде Медведева завоевала две серебряные медали в командном и одиночном первенствах. В индивидуальном турнире россиянка уступила своей подруге по команде 15-летней Алине Загитовой.

Евгения не выступает в турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России.

Ранее Медведева рассказала о своём влиянии на допуск российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане.