Relevo: «Аль-Хиляль» готов потратить более €200 млн на ПСЖ Неймара

Саудовский «Аль-Хиляль» готовит предложение французскому «Пари Сен-Жермен» по трансферу бразильского футболиста Неймара.

На переход 31-летнего форварда саудовцы готовы потратить сумму более €200 млн, в которую входит компенсация для парижан, а также зарплата футболиста, сообщает Relevo.

Отмечается, что контракт игрока будет рассчитан на три года, но бразилец ещё не думал о переезде в Саудовскую Аравию, пребывание в которой противоречит его образу жизни.

5 августа Неймар удалил из социальной сети информацию о том, что он является игроком парижского клуба. Напомним, что бразилец в 2017 году перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные €222 млн.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике и спортивный директор футбольного клуба заявили Неймару и ещё четырём игрокам, что не рассчитывают на них в предстоящем сезоне.