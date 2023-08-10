Вратарь «Пари Нижний Новгород» Ботнарь заявил, что команда «валтузила» «Спартак»

Вратарь «Пари Нижний Новгород» Виталий Ботнарь заявил, что если команда будет показывать такую же игру, как в матче Кубка России по футболу со «Спартаком», то сможет войти в первую десятку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы все реалисты, здраво оцениваем свои возможности, поэтому ставим для себя самые высокие цели. Думаю, с такой игрой реально войти в топ-10. Мы же валтузили «Спартак» и смогли забить им три мяча за десять минут», — цитирует Ботнаря РИА Новости.

Московский клуб одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 5:4.

Красно-белые с шестью очками занимают первое место в таблице группы D. «Пари НН» с двумя расположился на втором месте.

Ранее «Спартак» в первых пяти матчах нового сезона добился пяти побед.