У капитана ФК «Локомотив» Баринова родился сын
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- © Edgar Breshchanov
Фотографию Баринова с новорождённым сыном на руках опубликовала его жена в соцсетях.
Отмечается, что мальчик родился 9 августа.
В сезоне-2022/23 Баринов участвовал в 34 матчах железнодорожников, забил два мяча и сделал шесть результативных передач. Соглашение игрока действует до конца сезона-2025/26.
Ранее сообщалось, что бременский «Вердер» рассматривает возможность аренды защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна.