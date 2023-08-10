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У капитана ФК «Локомотив» Баринова родился сын

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Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов стал отцом.
У капитана ФК «Локомотив» Баринова родился сын
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Фотографию Баринова с новорождённым сыном на руках опубликовала его жена в соцсетях. 

Отмечается, что мальчик родился 9 августа.

В сезоне-2022/23 Баринов участвовал в 34 матчах железнодорожников, забил два мяча и сделал шесть результативных передач. Соглашение игрока действует до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что бременский «Вердер» рассматривает возможность аренды защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна.

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