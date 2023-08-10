«Динамо» в шутку анонсировало продажу валидола в фан-шопе

Московское «Динамо» после волевой победы над «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России пошутило про продажу валидола.

«Футбольный клуб «Динамо» объявляет о запуске нового товара в фан-шопе. Валидол становится неотъемлемой частью просмотра матчей любимой команды в этом сезоне. Скоро в продаже. P. S. Противопоказан для людей с повышенным твердоверином в крови», — говорится в Telegram-канале клуба.

Игра группы D на стадионе «ВТБ Арена» — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Марцела Лички.

По итогам двух туров в группе D лидирует «Спартак» (шесть очков). Далее расположились «Динамо» (четыре), «Пари НН» (два), «Краснодар» (ноль).

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не исключил, что Арсен Захарян покинет московскую команду в летнее трансферное окно.