«Динамо» в шутку анонсировало продажу валидола в фан-шопе
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Футбольный клуб «Динамо» объявляет о запуске нового товара в фан-шопе. Валидол становится неотъемлемой частью просмотра матчей любимой команды в этом сезоне. Скоро в продаже. P. S. Противопоказан для людей с повышенным твердоверином в крови», — говорится в Telegram-канале клуба.
Игра группы D на стадионе «ВТБ Арена» — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Марцела Лички.
По итогам двух туров в группе D лидирует «Спартак» (шесть очков). Далее расположились «Динамо» (четыре), «Пари НН» (два), «Краснодар» (ноль).
Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не исключил, что Арсен Захарян покинет московскую команду в летнее трансферное окно.