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Хавбек «Урала» Шатов приостановил карьеру футболиста и решил обучаться на тренера

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что полузащитник команды Олег Шатов приостановил профессиональную карьеру, чтобы начать обучение на тренера.
Хавбек «Урала» Шатов приостановил карьеру футболиста и решил обучаться на тренера
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Шатов решил учиться на тренера и решил пока приостановить карьеру. Дай бог, чтобы у него всё получилось», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

33‑летний игрок не выходил на поле с ноября 2022 года из‑за полученной мышечной травмы. Контракт полузащитника с екатеринбургским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб не будет оспаривать дисциплинарные санкции в отношении нападающего команды Брайана Мансильи.

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