Узнать больше

As: Энрике не рассчитывает на Неймара и еще четырёх футболистов ПСЖ

Короткая ссылка
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике и спортивный директор футбольного клуба заявили бразильскому нападающему Неймару и ещё четырём игрокам, что не рассчитывают на них в предстоящем сезоне.
As: Энрике не рассчитывает на Неймара и еще четырёх футболистов ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Paris Saint-Germain Football

Помимо Неймара, об этом сообщили хавбекам Марко Верратти и Ренату Саншешу, нападающему Юго Экитике и защитнику Хуану Бернату, сообщает AS со ссылкой на RMC Sport.

Отмечается, что Неймара и Верратти не пригласили на официальную клубную фотосессию 9 августа.

5 августа Неймар удалил из социальной сети информацию о том, что он является игроком парижского клуба. Напомним, что бразилец в 2017 году перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные €222 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет получить не менее €150 млн за трансфер Неймара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить