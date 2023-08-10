As: Энрике не рассчитывает на Неймара и еще четырёх футболистов ПСЖ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике и спортивный директор футбольного клуба заявили бразильскому нападающему Неймару и ещё четырём игрокам, что не рассчитывают на них в предстоящем сезоне.

Помимо Неймара, об этом сообщили хавбекам Марко Верратти и Ренату Саншешу, нападающему Юго Экитике и защитнику Хуану Бернату, сообщает AS со ссылкой на RMC Sport.

Отмечается, что Неймара и Верратти не пригласили на официальную клубную фотосессию 9 августа.

5 августа Неймар удалил из социальной сети информацию о том, что он является игроком парижского клуба. Напомним, что бразилец в 2017 году перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные €222 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет получить не менее €150 млн за трансфер Неймара.