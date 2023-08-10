As: Энрике не рассчитывает на Неймара и еще четырёх футболистов ПСЖ
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Помимо Неймара, об этом сообщили хавбекам Марко Верратти и Ренату Саншешу, нападающему Юго Экитике и защитнику Хуану Бернату, сообщает AS со ссылкой на RMC Sport.
Отмечается, что Неймара и Верратти не пригласили на официальную клубную фотосессию 9 августа.
5 августа Неймар удалил из социальной сети информацию о том, что он является игроком парижского клуба. Напомним, что бразилец в 2017 году перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные €222 млн.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет получить не менее €150 млн за трансфер Неймара.