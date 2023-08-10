Кукуян назначен главным арбитром матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов»
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Как сообщается на сайте РФС, встречу между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» обслужит бригада арбитра Павла Кукуяна.
Игра пройдёт на «РЖД Арене» в Москве в субботу, 12 августа, и начнётся в 15:00 мск.
После трёх туров РПЛ железнодорожники набрали четыре очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. Самарская команда с семью очками располагается на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что бременский «Вердер» может арендовать защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.