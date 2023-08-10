Кукуян назначен главным арбитром матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов»

Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров и инспекторов на матчи четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщается на сайте РФС, встречу между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» обслужит бригада арбитра Павла Кукуяна.

Игра пройдёт на «РЖД Арене» в Москве в субботу, 12 августа, и начнётся в 15:00 мск.

После трёх туров РПЛ железнодорожники набрали четыре очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. Самарская команда с семью очками располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что бременский «Вердер» может арендовать защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.