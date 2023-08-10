Вайцеховская рассказала о своей единственной встрече с Мандрыкиным

Обозреватель RT Елена Вайцеховская рассказала о своей единственной встрече с бывшим вратарём московского ЦСКА и сборной России Вениамином Мандрыкиным.

«Мы созвонились предварительно с агентом, у которого на том сборе «Ростова» имелись какие-то свои интересы, он вроде бы всё согласовал, но, когда я приехала, порядком проплутав по дороге, поскольку Штегерсбахов в Австрии оказалось два, тренер вышел в холл и очень скучным тоном сообщил, что разговаривать у него нет настроения», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

По её словам, в результате разговор завязался совершенно внезапно.

«Прежде чем уже почти в ночи убраться восвояси, я решила там же, в отеле, попить кофе. Выбрала столик в самом углу, мысленно матеря и тренера, и «Ростов», и собственного шефа, придумавшего эту авантюру, и тут за соседний столик с чашкой кофе в руках присел Мандрыкин», — рассказала она.

Вайцеховская отметила, что всегда любила разговаривать с вратарями.

«Они другие. Другая философия, другое отношение к жизни. Более мудрое, что ли. Вот и с Мандрыкиным мы тогда проговорили больше часа. О судьбе, об Акинфееве, о Газзаеве, о Буффоне, и даже о мечтах, которые рушатся гораздо чаще, чем сбываются, — жизнь вратарская так устроена.

А через год Веня разбился. И парадокс: вроде бы совершенно случайный знакомый, всего одна встреча. А вот не идёт всё это из головы… Прощай, вратарь!» — написала она.

Мандрыкин скончался от инфаркта 6 августа в возрасте 41 года.

В ноябре 2010 года вратарь, выступавший в аренде за брянское «Динамо», попал в автомобильную аварию, в результате которой сломал позвоночник.

Похороны Мандрыкина пройдут на Перепечинском кладбище в Химках.

Ранее на стадионе ЦСКА прошла церемония прощания с Мандрыкиным.