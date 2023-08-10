Семак заявил, что впервые слышит о возможном уходе Коваленко в «Крылья Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника санкт-петербургского клуба Александра Коваленко в самарские «Крылья Советов».

«В первый раз об этом слышу. Это всего лишь слухи», — приводит слова Семака сайт «Зенита».

По словам тренера, в петербургском клубе рассчитывают на 19-летнего игрока.

«Вы видели, у нас 16—17 полевых футболистов в заявке было в матче с «Крыльями», как мы можем кого-то ещё отдавать? Коваленко набирает форму, сейчас уже гораздо лучше смотрится. Думаю, будет получать больше игрового времени», — сказал он.

В нынешнем сезоне Коваленко принял участие в двух матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее Коваленко назвал агента Тимура Гурцкая клоуном.