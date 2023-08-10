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Семак заявил, что впервые слышит о возможном уходе Коваленко в «Крылья Советов»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника санкт-петербургского клуба Александра Коваленко в самарские «Крылья Советов».
Семак заявил, что впервые слышит о возможном уходе Коваленко в «Крылья Советов»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В первый раз об этом слышу. Это всего лишь слухи», — приводит слова Семака сайт «Зенита».

По словам тренера, в петербургском клубе рассчитывают на 19-летнего игрока.

«Вы видели, у нас 16—17 полевых футболистов в заявке было в матче с «Крыльями», как мы можем кого-то ещё отдавать? Коваленко набирает форму, сейчас уже гораздо лучше смотрится. Думаю, будет получать больше игрового времени», — сказал он.

В нынешнем сезоне Коваленко принял участие в двух матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее Коваленко назвал агента Тимура Гурцкая клоуном.

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