Кордоба с пенальти сравнял счёт в матче Кубка России «Динамо» — «Краснодар» 

«Краснодар» сравнял счёт в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу с московским «Динамо».

У бело-голубых с пенальти отличился Даниил Фомин (31-я минута), а затем Вячеслав Грулёв (34-я, 68-я).

У «быков» голы на свой счёт записали Мозес Кобнан (47-я), Никита Кривцов (41-я), Джон Кордоба (77-я, пенальти). В первом тайме Ильдар Ахметов (45-я) не смог реализовать 11-метровый удар.

Счёт в матче на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» — 3:3.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч Кубка России