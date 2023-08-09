Кордоба с пенальти сравнял счёт в матче Кубка России «Динамо» — «Краснодар»
- РИА Новости
У бело-голубых с пенальти отличился Даниил Фомин (31-я минута), а затем Вячеслав Грулёв (34-я, 68-я).
У «быков» голы на свой счёт записали Мозес Кобнан (47-я), Никита Кривцов (41-я), Джон Кордоба (77-я, пенальти). В первом тайме Ильдар Ахметов (45-я) не смог реализовать 11-метровый удар.
Счёт в матче на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» — 3:3.
Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч Кубка России