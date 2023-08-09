Шахматистки Горячкина и Шувалова сыграли вничью в первых партиях 1/8 финала Кубка мира
- РИА Новости
Горячкина играла чёрными фигурами, партия завершилась на 42-м ходу.
Её соотечественница Полина Шувалова чёрными сыграла вничью с сербкой Теодорой Иньяц.
Вторые партии 1/8 финала пройдут 10 августа.
Призовой фонд мужского турнира составляет $1,8 млн, женского — $676 тыс. Россияне выступают на Кубке мира в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 23 августа (в случае тай-брейка — 24 августа).
Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе.
Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Нихалом Сарином в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Баку.