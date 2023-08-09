Шахматистки Горячкина и Шувалова сыграли вничью в первых партиях 1/8 финала Кубка мира

Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с Нино Бациашвили в первой партии 1/8 финала Кубка мира по шахматам среди женщин в Баку.

РИА Новости