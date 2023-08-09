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«Оренбург» не будет обжаловать дисквалификацию Мансильи

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб не будет оспаривать дисциплинарные санкции в отношении нападающего команды Брайана Мансильи.
«Оренбург» не будет обжаловать дисквалификацию Мансильи
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«Мы приняли решение КДК дисквалифицировать Мансилью на два матча РПЛ, считаем его справедливым и не собираемся обжаловать», — цитирует Андреева Sport24.

Мансилья был удалён в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Уралом». Игрок получил красную карточку на седьмой минуте. В попытке выбить мяч он ударил ногой в живот Мингияна Бевеева. 

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что игрок дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги. 

Ранее Григорьянц сообщил, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч чемпионата России после инцидента в игре с «Динамо».

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