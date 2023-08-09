«Оренбург» не будет обжаловать дисквалификацию Мансильи

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб не будет оспаривать дисциплинарные санкции в отношении нападающего команды Брайана Мансильи.

«Мы приняли решение КДК дисквалифицировать Мансилью на два матча РПЛ, считаем его справедливым и не собираемся обжаловать», — цитирует Андреева Sport24.

Мансилья был удалён в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Уралом». Игрок получил красную карточку на седьмой минуте. В попытке выбить мяч он ударил ногой в живот Мингияна Бевеева.

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что игрок дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги.

Ранее Григорьянц сообщил, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч чемпионата России после инцидента в игре с «Динамо».