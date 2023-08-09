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Нападающего «Оренбурга» Мансилью дисквалифицировали на два матча РПЛ за удар ногой в грудь

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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц высказался о дисквалификации нападающего «Оренбурга» Брайана Мансильи.
Нападающего «Оренбурга» Мансилью дисквалифицировали на два матча РПЛ за удар ногой в грудь
  • Gettyimages.ru

«Игрок посетил заседание КДК по видеосвязи. Было принято решение дисквалифицировать его на два матча РПЛ», — цитирует Григорьянца РИА Новости

Мансилья был удалён в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Уралом». Игрок получил красную карточку на седьмой минуте. В попытке выбить мяч он ударил ногой в живот Мингияна Бевеева.

Ранее глава КДК РФС Григорьянц сообщил, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч чемпионата России после инцидента в игре с «Динамо».

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