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Sport24: «Аякс» готов купить Захаряна за €10 млн после провала сделки по Сперцяну

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян входит в сферу интересов «Аякса», который ранее хотел приобрести хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Sport24: «Аякс» готов купить Захаряна за €10 млн после провала сделки по Сперцяну
  • РИА Новости

По информации Sport24, нидерландский клуб готов предложить за Захаряна €10 млн.

Напомним, что в летнее трансферное окно Сперцян мог перейти в «Аякс», но сделка сорвалась.

«Челси» в прошлом году был готов приобрести Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

Ранее в «Динамо» сообщили, что клуб находится в переговорах со многими командами по трансферу Захаряна.

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