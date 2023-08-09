Sport24: «Аякс» готов купить Захаряна за €10 млн после провала сделки по Сперцяну
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По информации Sport24, нидерландский клуб готов предложить за Захаряна €10 млн.
Напомним, что в летнее трансферное окно Сперцян мог перейти в «Аякс», но сделка сорвалась.
«Челси» в прошлом году был готов приобрести Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.
Ранее в «Динамо» сообщили, что клуб находится в переговорах со многими командами по трансферу Захаряна.