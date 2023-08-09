Sport24: «Аякс» готов купить Захаряна за €10 млн после провала сделки по Сперцяну

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян входит в сферу интересов «Аякса», который ранее хотел приобрести хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

По информации Sport24, нидерландский клуб готов предложить за Захаряна €10 млн.

Напомним, что в летнее трансферное окно Сперцян мог перейти в «Аякс», но сделка сорвалась.

«Челси» в прошлом году был готов приобрести Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

Ранее в «Динамо» сообщили, что клуб находится в переговорах со многими командами по трансферу Захаряна.