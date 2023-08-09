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L'Équipe: Неймар может подписать контракт с «Аль-Хилялем»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может перейти в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.
L'Équipe: Неймар может подписать контракт с «Аль-Хилялем»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает L'Équipe, саудовский клуб готов предложить 31-летнему бразильцу зарплату в размере €80 млн в год.

Отмечается, Неймар не исключает вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии, но хотел бы остаться в одной из топ-5 европейских лиг. Нападающий планирует попасть в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

5 августа Неймар удалил из социальной сети информацию о том, что он является игроком парижского клуба.

Ранее сообщалось, что Хави опасается, что Неймар может испортить «семейную атмосферу» в «Барселоне».

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