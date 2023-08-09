Гомельский: когда работал на Олимпиадах и ЧМ, всегда подчёркивал свою принадлежность к России

Комментатор Владимир Гомельский на фоне запрета World Athletics журналистам носить одежду с национальной символикой на чемпионате мира рассказал, как он работал на крупных спортивных турнирах.

«Символика страны на форме во время крупных международных соревнований глубоко укоренилась в моей психике. Когда я вёл репортажи с Олимпийских игр и чемпионатов мира, никогда не стеснялся этого и, напротив, всегда подчёркивал свою принадлежность к России. Ведь там представляют её не только атлеты, но и журналисты. Поэтому данный запрет вызывает у меня изумление своим идиотизмом. С одной стороны, я понимаю, это передача в нашу сторону», — заявил комментатор в интервью RT.

Ранее Гомельского удивил запрет журналистам носить одежду с национальной символикой на ЧМ по лёгкой атлетике.