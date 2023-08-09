Чен: запрет журналистам демонстрировать национальную символику на ЧМ по лёгкой атлетике не направлен на россиян

Бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен не связывает решение World Athletics запретить журналистам носить одежду с государственной символикой на чемпионате мира с российскими работниками СМИ.

«Я не думаю, что данная мера направлена на отечественных корреспондентов, поскольку их, скорее всего, не будет на первенстве планеты, как и наших атлетов и болельщиков. Это запрет для тех, кто точно примет участие. Но я с интересом бы посмотрела на то, как на подобное требование отреагируют украинцы. Так прямо они и станут соблюдать правила! Если их попросят, разгорится очередной скандал», — сказала она в интервью RT.

Ранее Владимира Гомельского удивил запрет журналистам носить одежду с национальной символикой на ЧМ по лёгкой атлетике.