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Губерниев: мне нет никакого дела, что разрешат носить репортёрам на ЧМ по лёгкой атлетике

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении World Athletics запретить журналистам носить одежду с государственной символикой на чемпионате мира.
Губерниев: мне нет никакого дела, что разрешат носить репортёрам на ЧМ по лёгкой атлетике
  • РИА Новости

«Мне же нет никакого дела до того, что разрешат носить, а что нет журналистам на ЧМ. Считаю, подобные запреты не несут в себе особенного смысла. Мне, например, абсолютно наплевать, что надевать на международных турнирах. Я могу прийти на стадион в белой, зелёной или же серо-бело-малиновой майке. Главное сейчас, чтобы наши спортсмены имели возможность там выступать, а представители СМИ — работать», — заявил комментатор в интервью RT.

Ранее Иоланда Чен объяснила, почему нет смысла в запрете журналистам демонстрировать национальную символику на ЧМ по лёгкой атлетике.

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