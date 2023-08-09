Узнать больше

Радимов рассказал, как его экс-одноклубник съел рыбку из аквариума в отеле

Короткая ссылка
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился яркой историей из жизни бывшего одноклубника Даниила Кирицэ.
Радимов рассказал, как его экс-одноклубник съел рыбку из аквариума в отеле
  • РИА Новости

«Кирицэ поспорил на $100, что съест рыбу из аквариума, и, совершенно не смущаясь работников отеля, запустил руку в аквариум, достал рыбку и с лицом, довольным от осознания факта, что он стал на 100 баксов богаче, съел рыбёху», — цитирует Радимова Sports.ru.

Напомним, что румынский футболист выступал за «Зенит» с 2002 по 2004 годы. Он провёл за команду 47 матчей и забил два гола.

Ранее Радимов заявил, что разговоры о глубине состава «Зенита» сильно преувеличены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить