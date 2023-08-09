Радимов рассказал, как его экс-одноклубник съел рыбку из аквариума в отеле
- РИА Новости
«Кирицэ поспорил на $100, что съест рыбу из аквариума, и, совершенно не смущаясь работников отеля, запустил руку в аквариум, достал рыбку и с лицом, довольным от осознания факта, что он стал на 100 баксов богаче, съел рыбёху», — цитирует Радимова Sports.ru.
Напомним, что румынский футболист выступал за «Зенит» с 2002 по 2004 годы. Он провёл за команду 47 матчей и забил два гола.
Ранее Радимов заявил, что разговоры о глубине состава «Зенита» сильно преувеличены.